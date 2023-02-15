కడప స్టీల్ ప్లాంట్ భూమిపూజపై సీఎం జగన్‌ ట్వీట్‌, ఏమన్నారంటే..

Feb 15, 2023, 21:32 IST
AP CM YS Jagan Tweet on Kadapa Steel Plant Bhoomi Puja - Sakshi

సాక్షి, తాడేపల్లి: కడప స్టీల్ ప్లాంట్ భూమిపూజపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సజ్జన్ జిందాల్ తో కలిసి స్టీల్ ప్లాంట్ భూమిపూజలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందని.. జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ టీమ్‌కి నా శుభాకాంక్షలు అంటూ ట్వీట్ చేశారాయన.

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