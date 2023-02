సాక్షి, తాడేపల్లి: కడప స్టీల్ ప్లాంట్ భూమిపూజపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సజ్జన్ జిందాల్ తో కలిసి స్టీల్ ప్లాంట్ భూమిపూజలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందని.. జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ టీమ్‌కి నా శుభాకాంక్షలు అంటూ ట్వీట్ చేశారాయన.

It was a pleasure participating in the Bhoomi Puja of #KadapaSteelPlant today with @SajjanJindal garu.

My best wishes to the entire team at @TheJSWGroup. pic.twitter.com/2ywGUZLSqC

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 15, 2023