 దగా ‘డీఎస్సీ’.. ‘మెగా’ స్కామ్‌!. చంద్రబాబు సర్కారుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ నిప్పులు | YS Jagan Mohan Reddy Fires On Chandrababu Govt Over DSC Scam | Sakshi
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Audio: దగా ‘డీఎస్సీ’.. ‘మెగా’ స్కామ్‌!. చంద్రబాబు సర్కారుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ నిప్పులు

Jun 12 2026 6:40 AM | Updated on Jun 12 2026 6:40 AM

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