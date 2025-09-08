 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు) | Chandra Grahanam in Telugu states Photos | Sakshi
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)

Sep 8 2025 7:33 AM | Updated on Sep 8 2025 7:33 AM

Chandra Grahanam in Telugu states Photos1
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో కనిపించిన చంద్ర గ్రహణం ముగిసింది.

Chandra Grahanam in Telugu states Photos2
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాలు తెరుచుకున్నాయి.

Chandra Grahanam in Telugu states Photos3
Chandra Grahanam in Telugu states Photos4
Chandra Grahanam in Telugu states Photos5
Chandra Grahanam in Telugu states Photos6
Chandra Grahanam in Telugu states Photos7
Chandra Grahanam in Telugu states Photos8
Chandra Grahanam in Telugu states Photos9
Chandra Grahanam in Telugu states Photos10
Chandra Grahanam in Telugu states Photos11
Chandra Grahanam in Telugu states Photos12
Chandra Grahanam in Telugu states Photos13
Chandra Grahanam in Telugu states Photos14
Chandra Grahanam in Telugu states Photos15
Chandra Grahanam in Telugu states Photos16
Chandra Grahanam in Telugu states Photos17
Chandra Grahanam in Telugu states Photos18
