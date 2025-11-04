 శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో లక్ష దీపోత్సవం (ఫొటోలు) | Huge Devotees Participated In Karthika Masam Special Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos Gallery Inside | Sakshi
శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో లక్ష దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Nov 4 2025 8:08 AM | Updated on Nov 4 2025 9:17 AM

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos1
1/18

శ్రీశైల మహాక్షేత్రం కార్తీక శోభితంగా మారింది. కార్తీక మాసం రెండవ సోమవారం శ్రీశైలం భక్తులతో పోటెత్తింది.

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos2
2/18

వేకువజామునే పాతాళగంగలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, మల్లన్న దర్శనానికి బారులుదీరారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా స్వామిఅమ్మవార్ల అలంకార దర్శనానికి మాత్రమే అవకాశం కల్పించారు.

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos3
3/18

లోక కల్యాణం కోసం పుష్కరిణి వద్ద లక్షదీపోత్సవం, పుష్కరిణి హారతిని నిర్వహించారు.

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos4
4/18

పుష్కరిణి ప్రాంగణమంతా భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో దీపాలను వెలిగించారు. ఉత్సవమూర్తులను పుష్కరిణి వద ఆశీనులు చేసి అర్చకులు, వేదపండితులు విశేషంగా పూజలు నిర్వహించారు.

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos5
5/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos6
6/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos7
7/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos8
8/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos9
9/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos10
10/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos11
11/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos12
12/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos13
13/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos14
14/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos15
15/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos16
16/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos17
17/18

Devotional : Laksha Deepotsavam In Srisailam Photos18
18/18

# Tag
devotional laksha deepotsavam srisailam temple photo gallery
