అంతా నా బిడ్డ వల్లే : రోహిత్‌ శర్మ

మాంచెస్టర్‌ : దక్షిణాఫ్రికాపై సెంచరీ.. ఆస్ట్రేలియాపై హాఫ్‌ సెంచరీ.. మళ్లీ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్‌పై శతకం.. ఇదంతా తన గారాలపట్టీ సమైరా శర్మ వల్లేనని టీమిండియా ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ తెలిపాడు. తను పుట్టడంతో తన దశ, దిశ మారిందని, అంతా కలిసొస్తుందని పేర్కొన్నాడు. ఆదివారం పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ (113 బంతుల్లో 140; 14 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) అ‍ద్భుత శతకంతో భారత విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘనవిజయానంతరం రోహిత్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘ప్రస్తుతం నా జీవితంలో మంచిరోజులు నడుస్తున్నాయి. నాకు కూతురు పుట్టడం.. ఆమె రాకతోనే మంచి రోజులు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రస్తుతం నేను క్రికెట్‌ను ఆస్వాదిస్తున్నాను. డబుల్‌ సెంచరీపై ఆలోచించలేదు. చక్కటి ప్రారంభం మీద ఇన్నింగ్స్‌ను నిర్మించాం. జట్టుగా మేం ఆడిన తీరు పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాం. నేను ఔటైన తీరుకు అసంతృప్తి చెందా. ఆ షాట్‌ ఎంపిక నా నిర్ణయ లోపమే. నిలదొక్కుకున్నాక సాధ్యమైనన్ని పరుగులు చేయాలి. మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాక, మ్యాచ్‌ను వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్న సందర్భంలో ఔటవడం సరైనది కాదు. నిజంగా చెబుతున్నా... డబుల్‌ సెంచరీ గురించి నేను ఆలోచించలేదు. రాహుల్‌ చాలా బాగా ఆడాడు. అతడు సమయం తీసుకున్నా, నేరుగా షాట్లు ఆడలేని పరిస్థితిలో అది అవసరమే.’అని రోహిత్‌ శర్మ వ్యాఖ్యానించాడు. ఇక రోహిత్‌ గతేడాది డిసెంబర్‌లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉండగా సమైరా శర్మ పుట్టిన విషయం తెలిసిందే. (చదవండి: భారత్‌ పరాక్రమం పాక్‌ పాదాక్రాంతం)

Who does @ImRo45 owe his current good form to? ☺️☺️ #TeamIndia #INDvsPAK #CWC19 pic.twitter.com/xI56nvgKUz

— BCCI (@BCCI) June 16, 2019