న్యూఢిల్లీ : ఒక వేళ ఈ ఎన్నికల్లో తనకు టికెట్‌ ఇవ్వకపోతే.. బీజేపీకి గుడ్‌బై చెబుతానంటున్నారు ఆ పార్టీ సిట్టింగ్‌ ఎంపీ ఉదిత్‌ రాజ్‌. ఈ క్రమంలో ఆయన చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సంచలన సృష్టిస్తోంది. 2014 ఎన్నికల సమయంలో ఉదిత్‌ రాజ్‌ తన ఇండియన్‌ జస్టిస్‌ పార్టీని బీజేపీలో విలీనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ఆయన బీజేపీ తరఫున వాయువ్య ఢిల్లీ పార్లమెంట్‌ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఈ సారి మాత్రం ఆయనకు టికెట్‌ దక్కకపోవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదిత్‌ రాజ్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

I am waiting for ticket if not given to me I will do good bye to party

— Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 23, 2019