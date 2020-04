న్యూఢిల్లీ: జోమాటో పనికి మాలినదంటూ ఓ వ్యక్తి చేసిన ట్వీట్‌కు ఆ సంస్థ ఇచ్చిన సమాధానం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు జోమాటోపై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. ‘లాక్‌డౌన్‌లో నిత్యం ఫోన్‌తో ఆడుకుంటున్న నన్ను చూసి.. జోమాటో మాదిరిగా నేను కూడా ఎందుకు పనికిరానని నా తల్లిదండ్రులు భావిస్తున్నారు. వారు తెలివైన వారు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇది చూసిన జోమాటో ‘ప్రస్తుతం మేము కిరాణా సామగ్రిని కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాం’ అని చమత్కారంగా సమాధానం ఇచ్చింది. (పానీ పూరీ లేదు.. ధైర్యంగా ఉండాలి!)

we're actually delivering groceries now, aap apna dekh lo 😘 https://t.co/7vCX3k6dAW

— Zomato (@ZomatoIN) April 13, 2020