సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దక్షిణ ఢిల్లీలోని రాధాస్వామి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద తాత్కాలిక కోవిడ్‌-19 నివారణ కేంద్రంగా ప్రభుత్వం మార్చింది. ఢిల్లీలోని చత్తర్‌పూర్‌లో 10,000 పడకల అతిపెద్ద కరోనా నివారణ కేంద్రం కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి తయారయ్యింది. అయితే, ఈ 10,000 పడకలలో 2000 పడకలు మాత్రమే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ 2000 పడకలలో 10 శాతం ఆక్సిజన్ సౌకర్యం ఉంది. (కరోనాతో తల్ల‘ఢిల్లీ’)

12,50,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, 22 ఫుట్‌బాల్ మైదానాల పరిమాణంలో తాత్కాలికంగా ఈ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబడింది.ఇక్కడ పనిచేయడానికి సుమారు 170 మంది వైద్యులు, 700 మంది నర్సులు, పారామెడిక్స్ నమోదు చేసుకున్నారు. ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్, ఇతర కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాల 2 వేలకు పైగా సభ్యుల బృందం ఆధ్వర్యంలో ఇది పనిచేయనుంది. ఈ కేర్‌ సెంటర్‌లో రెండు వేర్వేరు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒక దానిలో లక్షణరహిత సానుకూల కేసులకు చికిత్సనందిస్తుండగా, మరొకదానిలో ఇతర కరోనా రోగులను చూస్తున్నారు. ప్రతి రోగికి మంచం, కుర్చీ, చిన్న అల్మరా, డస్ట్‌బిన్‌, టాయిలెట్ కిట్‌ను ఇస్తున్నారు. వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు ఈ ఆసుపత్రిలో అవసరమైన పడకలు, దుప్పట్లు వంటి వాటిని విరాళంగా ఇస్తున్నారు.

(కరోనా కట్టడికి 5 ఆయుధాలు: సీఎం)

Out of 10,000 beds, 2000 beds have been made operational at the newly established COVID Care Centre at Radha Soami Satsang Beas Centre.

This is the world's largest COVID Care facility built by the Kejriwal Govt. pic.twitter.com/ox3sg3W8ay