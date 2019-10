న్యూఢిల్లీ : సోనీలో ప్రసారమవుతున్న ఇండియన్‌ ఐడల్‌ 11 షోలో జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్న నేహాకక్కర్‌ను కంటెస్టెంట్‌ ముద్దు పెట్టుకున్న వీడియో వైరల్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అదే షోలో మరో జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్న విశాల్‌ దడ్లాని తాజా ఎపిసోడ్‌పై ట్విటర్‌లో ఘాటుగా స్పందించారు. 'కంటెస్టెంట్‌ చేసిన పనికి పోలీసులను పిలుద్దామని నేహాకక్కర్‌కు చెప్పాను. కానీ ఆమె ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో మరిచిపోవాలంటూ తనను వారించిందని' పేర్కొన్నాడు.

అయితే కంటెస్టెంట్‌ చేసిన పనిని నెటిజన్లు తీవ్రంగా తప్పు పడుతూ విశాల్‌ దడ్లానికి వరుస ట్వీట్‌లు చేశారు. 'విశాల్‌ జీ ! మీరు కంటెస్టెంట్‌ చేసిన పనికి అతని చెంపను పగలగొట్టాల్సింది. ఆ పని చేసేందుకు అతనికి ఎంత దైర్యం, అతన్ని ఊరికే వదిలేయద్దు అంటూ' ట్వీట్‌ చేశాడు. 'నిజంగా కంటెస్టెంట్‌ తన హద్దు మీరి ప్రవర్తించాడని, ఇటువంటి చర్యలు మరోసారి జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలని' మరొకరు ట్వీట్‌ చేశారు. 'కేవలం టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌ కోసమే షో నిర్వాహకులు కావాలనే కంటెస్టెంట్‌తో ఆ పని చేయించారని, ముందు షో నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేదని' పలువురు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు. వీటిపై విశాల్‌ దడ్లాని స్పందిస్తూ.. కంటెస్టెంట్‌ చేసిన పనికి పోలీసులను పిలవాలని చెప్పానని, నేహాకక్కర్ అందుకు ఒప్పుకోలేదని పేర్కొన్నారు. కానీ అతనికి మానసిక చికిత్స అవసరం ఎంతో ఉందని తెలిపాడు. మళ్లీ ఇలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలని షో నిర్వహిస్తున్న యాజమాన్యాన్ని కోరినట్లు తెలిపారు.

I suggested that the Police be called, but Neha decided to let the guy off the hook. He definitely needs psychiatric help, and we will try to help him get that, if we can. #IndianIdol11 https://t.co/CiCLy7u787

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) October 20, 2019