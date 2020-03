ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం. రెండు ఆరడుగుల పాములు డ్యాన్స్‌ చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. బెంగళూరుకు చెందిన వసుధ శర్మ అనే మహిళా బుధవారం తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. 36 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోలో రెండు పెద్ద పాములు ఒకదానితో ఒకటి ముడివేసుకుంటూ పైకి లేస్తూ.. డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నాయి. ఇక ఈ వీడియోకు ఆమె ‘గోల్ఫ్‌ కోర్స్‌ స్టేడియం కాస్తా పాముల నృత్య ప్రదర్శనగా మారింది’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. అలాగే గ్రౌండ్‌లో పెరిగిన చెట్ట పోదల్లో రెండు పాములు డ్యాన్స్‌ చేస్తున్న ఈ వీడియోకు.. ‘ప్రకృతి అందంలో భాగం’ అనే క్యాప్షన్‌ను జత చేసి ఆటవీ అధికారులను ట్యాగ్‌ చేశారు.

A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan @rameshpandeyifs @susantananda3 pic.twitter.com/0aVyyz27XK

— Vasudha Varma (@VarmaVasudha) March 11, 2020