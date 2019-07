పట్నా : ఐఐటీ జేఈఈ పరీక్షకు సిద్ధం అవుతోన్న వారికి బిహార్‌కు చెందిన ప్రముఖ గణిత వేత్త ఆనంద్‌ కుమార్‌ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ప్రతిభావంతులైన 30 మంది నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచిత కోచింగ్‌ అందించి.. వారు ఐఐటీలో సీటు సాధించేందుకు తోడ్పడుతూ.. వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు ఆనంద్‌ కుమార్‌. ఈ ఐఐటీ ట్యూటర్‌ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా... బాలీవుడ్‌లో ‘సూపర్‌ 30’ చిత్రం తెరకెక్కిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో హృతిక్‌ రోషన్‌, ఆనంద్‌ కుమార్‌ పాత్రలో నటించారు. రెండు రోజుల క్రితం విడుదలైన ఈ చిత్రం కలెక్షన్లలోనూ దూసుకుపోతుంది.

ఆనంద్‌ కుమార్‌ కృషి గురించి తెలుసుకున్న వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహీంద్రా.. ఆయనను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆనంద్‌ కుమార్‌తో కలిసి దిగిన ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు ఆనంద్‌ మహీంద్రా. అంతేకాక ‘ఆనంద్‌ చేస్తోన్న పని గురించి తెలిసి అతడిని అభినందించడానికి వెళ్లాను. నా వంతుగా ఆయనకు ఆర్థిక సాయం చేద్దామని భావించాను. కానీ ఆశ్చర్యం.. ఆనంద్‌ నా సాయాన్ని తిరస్కరించారు. తన స్వంతంగానే ఈ సూపర్‌ 30 కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆయన పట్టుదల చూసి నాకు చాలా ముచ్చటేసింది. ఆయన కృషిని అభినందిస్తున్నాను’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. దీనిపై ఆనంద్‌ కుమార్‌ స్పందిస్తూ.. ‘ధన్యవాదాలు సార్‌.. మీ అభినందనలే నాకు ఎంతో బలాన్నిస్తాయి’ అంటూ రీట్వీట్‌ చేశాడు.



Anand Kumar says in the article that he turned down my offer to fund his efforts. I confirm that when we met, he courteously declined my offer of financial support. I remain an admirer of how he’s changed the lives of so many. https://t.co/3Gn3V1Qdlp pic.twitter.com/fAFqYg6UtU

— anand mahindra (@anandmahindra) July 13, 2019