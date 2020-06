న్యూఢిల్లీ: గల్వాన్‌ లోయలో భారత్‌-చైనాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీ.. కేంద్రంపై విమర్శల పరంపరను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ‘సరెండర్‌ మోదీ’ అంటూ విమర్శించిన రాహుల్‌ గాంధీ తాజాగా.. మరిన్ని విమర్శలు చేశారు. లడాఖ్‌ వివాదంపై చైనా.. ప్రధానిని ఎందుకు ప్రశంసిస్తుందని రాహుల్‌ గాంధీ ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో చైనా అధికారిక పత్రిక గ్లోబల్‌ టైమ్స్‌లో‌ ‘లడాఖ్‌ అంశంలో మోదీ తీసుకున్న చర్యలను ప్రశంసించింది’ అంటూ చెన్నై డేట్‌లైన్‌తో భారత్‌కు చెందిన ఓ ఆంగ్ల మీడియా కథనాన్ని వెలువరించింది. ఈ క్రమంలో రాహుల్‌ గాంధీ సదరు పత్రికలో వచ్చిన వార్తను ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘చైనా మన సైనిలకులను చంపేసింది. మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించింది. ఇప్పుడు ఈ వివాదంలో చైనా మన ప్రధానిని ప్రశంసిస్తుంది ఎందుకు’ అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అఖిలపక్ష భేటీ జరిగిన నాటి నుంచి రాహుల్‌ గాంధీ, ప్రధాని పై విమర్శల వర్షం కురిపిస్తూనే ఉన్నారు. (ఆయన ‘సరెండర్‌’ మోదీ: రాహుల్‌)

China killed our soldiers.

China took our land.

Then, why is China praising Mr Modi during this conflict? pic.twitter.com/iNV8c1cmal

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2020