తిరువనంతపురం: కాంగ్రెస్‌ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీకి ఓ వింత అనుభవం ఎదురయ్యింది. ఓ అభిమాని రాహుల్‌ గాంధీకి ముద్దు పెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో తెగ వైరలవుతోంది. రాహుల్‌ వయనాడ్‌ నియోజకవర్గ పర్యటనలో ఉండగా ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. వివరాలు.. బుధవారం రాహుల్‌ గాంధీ వయనాడ్‌లో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో ఓ అభిమాని రాహుల్‌ వాహనం దగ్గరకు వచ్చి తొలుత షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత రాహుల్‌ చేయి పట్టుకుని లాగి అతని బుగ్గపై ముద్దు పెట్టి అంతేవేగంగా వెళ్లి పోయాడు. ఈ అనూహ్య సంఘటనతో ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యాడు రాహుల్‌. కానీ వెంటనే తేరుకుని ఆ తర్వాత వచ్చిన వారిని పలకరించాడు.

#WATCH A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad in Kerala. pic.twitter.com/9WQxWQrjV8

