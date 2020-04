మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన బ్రెజిల్‌ అధ్యక్షుడు

రియో డి జనీరో: బ్రెజిల్‌కు కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జేర్‌ బోల్సోనారో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బ్రెజిల్‌ ప్రజలను ఉద్దేశించి జేర్‌ బోల్సోనారో గురువారం ప్రసంగించారు. కరోనా వైరస్‌ కట్టడికి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని, భయపడాల్సిన పనిలేదని బ్రెజిల్‌ ప్రజల్లో ధైర్యాన్ని నింపారు. కరోనా వైరస్‌ నివారణ పోరాటంలో ‘గేమ్‌ చేంజర్‌’గా భావిస్తున్నహైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్‌ విషయంలో తమ అభ్యర్థనపై నరేంద్ర మోదీ సానుకూలంగా స్పందించారని పేర్కొన్నారు. మోదీతో జరిగిన చర్చల్లో... కరోనా చికిత్సకు అవసరమయ్యే హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్‌ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి సరుకు ఇవ్వడానికి అంగీకరించారని వెల్లడించారు. కాగా, బ్రెజిల్‌లో ఇప్పటి వరకు 16 వేల మందికిపైగా కరోనా వైరస్‌ సోకగా, 822 మంది మృతిచెందారు.



President of #Brazil, Jair Bolsonaro in his address to his nation thanks PM @narendramodi and people of #India for helping Brazil with Hydroxychroloquine to treat patients of #COVID19 pic.twitter.com/zI5cCKXk3l

