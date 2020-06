ఢిల్లీ : ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా క‌రోనా విలయ తాండ‌వం చేస్తుంది.ఈ క్లిష్ట‌మైన స‌మ‌యంలో ర‌క్తం అవ‌స‌రం ఉన్న‌వారికి సుల‌భంగా అందించేందుకు కేంద్ర ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి హ‌ర్ష‌వ‌ర్ధ‌న్ గురువారం ఈ బ్ల‌డ్ స‌ర్వీసెస్ అనే యాప్‌ను ప్రారంభించారు. ఇండియ‌న్ రెడ్‌క్రాస్ సొసైటీ (ఐఆర్‌సీఎస్ ) భాగ‌స్వామ్యంతో ఈ సేవ‌లు అందుబాటులో ఉంటాయ‌ని పేర్కొన్నారు. ఈ యాప్‌లో రిజిస్ట‌ర్ చేసుకుంటే కొద్ది నిమిషాల్లోనే ర‌క్తం చేరుస్తార‌ని, సింగిల్ విండో యాక్సెస్ ద్వారా ఈ సేవ‌లు పొంద‌డం చాలా సుల‌భ‌మ‌ని హ‌ర్ష‌వ‌ర్ద‌న్ పేర్కొన్నారు. (కరోనా కొత్త హాట్ స్పాట్ ఢిల్లీ )

The App will act as a boon for the needy. @IndianRedCross has always assisted the Government in various health programs. I commend this effort that they have made during difficult #COVID19. The needy will now have easy access to blood now@cdacindia @MoHFW_INDIA @WHO @pagthals pic.twitter.com/ZblUXas0NO

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 25, 2020