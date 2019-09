కోల్‌కతా: రెండు రోజుల క్రితం కోల్‌కతా జాదవ్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీలో తీవ్ర ఉద్రిక్త​ నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం ఏబీవీపీ నిర్వహించిన సదస్సుకు హాజరైన కేంద్రమంత్రి బాబుల్‌ సుప్రియో రాకకు వ్యతిరేకంగా భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు నల్లజెండాలు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. సెమినార్‌ అనంతరం ఆయన తిరిగి వెళుతుండగా కారును అడ్డుకుని వాగ్వాదానికి దిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తనపై దాడి చేయడమే కాక జుట్టుపట్టుకు లాగిన ఓ విద్యార్థి ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు బాబుల్‌ సుప్రియో. సదరు విద్యార్థి పేరు దేబంజన్‌ బల్లవ్‌గా పేర్కొన్నారు. కొద్ది గంటల్లోనే ఈ ఫోటోలు తెగ వైరలయ్యాయి. దాంతో దేబంజన్‌ తల్లి రూపాలి బల్లవ్‌ మీడియా ముందుకు వచ్చి తన కుమారుడిని ఏం చేయవద్దంటూ ప్రాధేయపడింది.



This is the guy who led the assault in #JadavpurUniversity .. we will find him out and then see what @MamataOfficial does to him in terms of charging him for assault without ANY PROVOCATION whatsoever from our/my side@CPKolkata @BJP4Bengal @ABVPVoice @BJYM pic.twitter.com/RzImVk7r5C

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) September 20, 2019