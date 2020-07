అప్పుడే ఫలితం చెల్లుతుంది: తాప్సీ

ముంబై: హీరోయిన్‌ తాప్సీ పొన్ను బాలీవుడ్‌లో నెపోటిజం(బంధుప్రీతి) నేపథ్యంలో ‘ఫేర్‌ రేసస్‌’పై ట్వీట్‌ చేశారు. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య పోలిక ఒకే స్థలం నుంచి ప్రారంభించినప్పుడే చెల్లుతుంది అంటూ తాప్సీ శుక్రవారం ట్వీట్ చేశారు. ‘పోటీ అనేది నిజాయితీగా ఉన్నప్పుడే దాని ఫలితం చెల్లుతుంది. ప్రతి ఆటగాడికి ప్రారంభ స్థానం ఒకేలా ఉంటుంది. కాకపోతే తదుపరి పోటీ లేదా దాడి వల్ల ఆట చివరి గౌరవాన్ని తీసివేస్తుంది. #JustAThought #AppliesToLife’ అంటూ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. (చదవండి: జస్టిస్‌ ఫర్‌ జయరాజ్‌ అండ్‌ బెన్నిక్స్‌)

A race is fair, the result is valid, only if the starting point was the same for every player. If not, the comparison and the ensuing onslaught will take away the dignity of the sport eventually. #JustAThought #AppliesToLife

— taapsee pannu (@taapsee) July 17, 2020