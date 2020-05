ముంబై: వీడియో షేరింగ్‌ ప్లాట్‌ఫాం టిక్‌టాక్‌లో‌ హింసాత్మక వీడియోలపై బాలీవుడ్‌ సింగర్‌ సోనా మెహపాత్రా స్పందించారు. మన సమాజంలో మహిళలపై హింసలు సర్వసాధారణమైనవని ఆమె ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అమీర్‌ సిద్ధీఖీ సోదరుడు ఫైజల్‌ సిద్దీఖీ చేసిన ఓ టిక్‌టాక్‌ వీడియో యూట్యూబ్‌లో ట్రెండ్‌ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ వీడియోలో తనని వదిలేసిన యువతిపై ప్రతీకారం తీర్చుకునెందుకు ఆమె ముఖంపై యాసిడ్‌ పోసినట్లు చూపించిన ఈ వీడిపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుపడుతున్నారు. ఈ వీడియో మహిళలపై యాసిడ్‌ దాడిని ప్రొత్సహించేలా ఉందని, దీనిని తొలగించాలంటూ ఓ నెటిజన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. (ఆర్జీవీ ట్వీట్‌.. మండిపడ్డ సింగర్‌!)

Dear @aaliznat ,nothing before & after the ‘spliced’ video u were defending of this guy cd justify it.Demeaning women is normalised in our culture.We grew up with stories of SalmanKhan,breaking bottles on his girlfriends head in public,yet the country’s biggest star?Needs to stop https://t.co/poZ1VJrhrF

— ShutUpSona (@sonamohapatra) May 18, 2020