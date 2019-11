‘సామజవరగమన... నిను చూసి ఆగగలనా...’ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియా నుంచి ఫోన్‌ రింగ్‌ టోన్, కాలర్‌ ట్యూన్స్‌ వరకూ ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పాట ఇది. ‘అల వైకుంఠపురములో’ సినిమాలో తమన్‌ స్వరపరిచిన ఈ పాట విడుదల అయినప్పటినుంచే బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ‘సిరివెన్నెల’ సీతారామశాస్త్రి సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను సిద్‌ శ్రీరామ్‌ ఆలపించారు. ఇప్పటికే మిలిమన్‌ నుంచి బిలియన్‌ వ్యూస్‌ దిశగా దూసుకపోతూ సెన్సేషన్‌ సృష్టించబోతోంది ఈ సాంగ్‌. తాజాగా ‘సామజవరగమన’మరో మైలు రాయిని అందుకుంది. యూట్యూబ్‌లో వన్‌ మిలియన్‌ లైక్‌లను సాధించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. టాలీవుడ్‌లో ఓ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్‌/టీజర్‌/వీడియో సాంగ్‌కు ఇన్ని లైక్‌లు రావడం ఇదే ప్రథమం కావడం విశేషం

స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. లాంగ్ గ్యాప్‌ తరువాత బన్నీ చేస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌, టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై మరింత హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇక ఈ సినిమాలోని పాటలు అల్లు అర్జున్‌ కెరీర్‌లోనే వన్‌ ఆఫ్‌ ది బెస్ట్‌ అండ్‌ స్పెషల్‌ సాంగ్స్‌గా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ‘సామజవరగమన’ తో పాటు దీపావళి కానుకగా వచ్చిన ‘రాములో రాములా’ సాంగ్‌ కూడా సోషల్‌ మీడియాను ఆగం చేసింది. ఈ రెండు పాటలతో పాటు ‘ఓ మై గాడ్‌ డాడీ’ సాంగ్‌ కూడా శ్రోతలను అలరిస్తోంది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలో సుశాంత్, సునీల్, నవదీప్, టబు, మురళీ శర్మ తదితరులు ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

Thank you all for all the love . I thank every single person who have been a part of this magical song . Most Liked Song #samajavaragamana #alavaikunthapuramuloo @hegdepooja @MusicThaman @sidsriram #sitaramasasthrigaru pic.twitter.com/rHuKVVXLzI

— Allu Arjun (@alluarjun) November 23, 2019