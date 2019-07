నా వోడ్కా నేనే తెచ్చుకుంటా : వర్మ

డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్‌, ఎనర్జిటిక్‌ హీరో రామ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇస్మార్ట్ శంకర్‌. పూరి, చార్మిలు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో నభా నటేష్‌, నిధి అగర్వాల్‌లు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా జూలై 18న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాల్లో జోరు పెంచిన చిత్రయూనిట్ మరో ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

ఈ ట్రైలర్‌ పై స్పందించిన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ, పూరి ఈజ్‌ బ్యాక్‌ అంటూ కామెంట్ చేశారు. ‘పూరి జగన్నాథ్‌ తన మార్క్ మాస్‌ మసాలా టేకింగ్‌, పంచ్‌ డైలాగ్స్‌తో ఇస్మార్ట్ శంకర్‌. రామ్‌ గతంలో చూడని సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నాడు. నిధి అగర్వాల్‌ సూర్యడి కంటే ఎక్కువ వేడి పుట్టిస్తోంది. చార్మి మేం తొలి రోజు తొలి ఆటకు సిద్ధమవుతున్నాం’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

