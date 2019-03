ముందే వస్తున్న మోదీ బయోపిక్‌

ఎన్నికల సీజన్‌లో వెండితెర మీద కూడా గట్టి పోటి కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్‌ ఎన్నికల సమయంలోనే రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది. బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్‌ ఒబెరాయ్‌ మోదీ పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు మేరీ కోమ్‌, సరబ్జిత్‌ లాంటి బయోపిక్‌ లను తెరకెక్కించిన ఒమాంగ్ కుమార్ దర్శకుడు. లెజెండ్ గ్లోబల్‌ స్టూడియో నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను రికార్డ్ సమయంలో పూర్తి చేశాడు దర్శకుడు.

జనవరి 27న లాంచనంగా ప్రారంభమైన మోదీ బయోపిక్‌ ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచి రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. దాదాపు 60 రోజుల్లోనే సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశారు చిత్రయూనిట్. ముందుగా ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 12న రిలీజ్ చేయాలని భావించారు. కానీ ముందే నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తవుతుండటంతో ఏప్రిల్ 5నే రిలీజ్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు చిత్రయూనిట్‌. ఈ సినిమా హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ అదే రోజు రిలీజ్‌ కానుంది.

2nd poster of my film #PMNarendraModi Releasing on 5th April 2019 @vivekoberoi @sandipssingh @sureshoberoi @anandpandit63 pic.twitter.com/bYhNBlphUT

— Omung Kumar B (@OmungKumar) 19 March 2019