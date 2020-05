టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ క‌థానాయుక‌లు స‌మంత‌ అక్కినేని, పూజా హెగ్డే ఫ్యాన్స్ మధ్య ట్విట్ట‌ర్ వివాదం మ‌రింత ముదిరింది. త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయ్యింద‌ని గురువారం పూజా ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. కొన్ని గంట‌ల పాటు త‌న టెక్నిక‌ల్ టీం సాయంతో ఖాతాను తిరిగి పున‌రుద్ద‌రించిన‌ట్లు తెలిపారు. అయితే అప్ప‌టికే జ‌ర‌గాల్సిన న‌ష్టం జ‌రిగిపోయింది. ఖాతా హ్యాక్ అయిన సంద‌ర్భంలో పూజా హెగ్డే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో.. మ‌జిలీ సినిమాలోని స‌మంత ఫోటోను జ‌త చేస్తూ ఈమె (స‌మంత )నాకు పెద్ద‌గా అందంగా క‌నిపించ‌దు అంటూ కామెంట్ చేశారు హ్యాక‌ర్స్ . ఇది స‌మంత అభిమానుల‌కు ఆగ్ర‌హం తెప్పించింది. (సమంతకు సారీ చెప్పాలి )

Spent the last hour stressing about the safety of my Instagram account. Thanking my technical team for instant help at this hour. Finally, got my hands back on my Instagram 🥰 Any message, follow back or post in d past hour from my account has been done will be undone. Ty.

— Pooja Hegde (@hegdepooja) May 27, 2020