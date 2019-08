అది ఫేక్‌ ఫోటో.. క్లారిటీ ఇచ్చిన మూవీ టీం

పెరుగుతున్న టెక్సాలజీ సినీ రంగాన్ని ఇబ్బందుల పాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే పైరసీ కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సినీ పరిశ్రమకు, ఇప్పుడు మొబైల్స్‌, యాప్స్‌ వల్ల కూడా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. తాజాగా రవితేజ చేస్తున్న డిస్కోరాజా సినిమస్ను ఫేస్‌ యాప్‌ ఇబ్బందుల్లో పడేసింది. డిస్కోరాజా సినిమాలో రవితేజ లుక్‌ అంటూ ఓ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌ అయ్యింది.

రవితేజ 25 ఏళ్ల కుర్రాడిగా కనిపిస్తున్న ఈ ఫోటోపై పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందించారు. అయితే ఫైనల్‌ గా ఈ ఫోటోపై చిత్రయూనిట్‌ స్పందించారు. ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో తిరుగుతున్న ఫోటో అఫీషియల్‌ కాదని, త్వరలోనే అధికారిక ఫస్ట్‌లుక్‌ను రిలీజ్ చేస్తామని దర్శకుడు వీఐ ఆనంద్‌ వెల్లడించారు. దీంతో రవితేజ యంగ్‌ లుక్‌పై క్లారిటీ వచ్చేసింది.

The new makeover of Mass maharaja that's been circulated on online is not true. Team disco raja is not any way involved in circulating and promoting this pic. Original makeover will be officially unveiled in DiscoRaja first look soon!

— vi anand (@Dir_Vi_Anand) August 24, 2019