క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో స్టైలీష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్యూట్‌ హీరోయిన్‌ రష్మిక మందన జంటగా ఓ చిత్రం రూపొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. బన్ని-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ మూడో చిత్రంపై అంచనాలు ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి. వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ ‘ఏఏ20’ పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్ర విశేషాల గురించి సోషల్‌ మీడియాలో పలు కథనాలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కథ ఇదే అంటూ, నటీనటులు వీరే, టైటిల్‌ ఫిక్సయిందంటూ అనేక వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రానికి ‘శేషాచలం’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేసినట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో చిత్ర బృందం వీటన్నింటిపై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

‘అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రానికి ఇంకా టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేయలేదు. టైటిల్‌, ఇతరాత్రా అంశాలపై సోషల్‌ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవం. టైటిల్‌ ఫిక్సవ్వగానే అధికారికంగా ప్రకటిస్తాం. టైటిల్‌ ఖరారయ్యేవరకు వర్కింట్‌ టైటిల్‌ ‘ఏఏ20’ నే కొనసాగిస్తాం’ అంటూ చిత్ర బృందం ఓ ట్వీట్‌ చేసింది. దీంతో ఈ చిత్రానికి ‘శేషాచలం’ అనే పేరు కాదనే తెలుస్తుంది. తన సినిమా టైటిళ్ల విషయంలో చాలా క్రియేటివ్‌గా ఉండే సుకుమార్‌.. ఈ చిత్రానికి కూడా విభిన్నంగా, వైవిధ్యంగా ఉండే టైటిల్‌ను అన్వేషిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇక కేరళలో తొలి షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌ జరుపుకున్న ఈ చిత్రం.. రెండో షెడ్యూల్‌ పిబ్రవరి తొలి వారం నుంచి ఆరంభం కానుంది. ‘అల..వైకుంఠపురములో’ సినిమా బిజీలో ఉండటంతో బన్ని తొలి షెడ్యూల్‌లో పాల్గొనలేదు. పిబ్రవరి నుంచి జరిగే రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌లో అల్లు అర్జున్‌ పాల్గొంటాడు. ఈ చిత్రంలో బన్ని ఇంట్రడక్షన్‌ సీన్‌ కోసం సుకుమార్‌ భారీగా ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు టాలీవుడ్‌ టాక్‌. ఇక విజయ్‌ సేతుపతి, అనసూయాలు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు మరో టాక్‌. అయితే నటీనటుల విషయంలో చిత్ర బృందం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దేవిశ్రీప్రసాద్‌ సంగీతమందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సమ్మర్‌లో రిలీజ్‌ చేయాలనే ఆలోచనలో సుకుమార్‌ ఉన్నట్లు సమాచారం.



Title for Stylish Star @alluarjun's #AA20 with Sukumar Garu is not yet finalized...

Reports that are appearing in some web sites regarding the title are all false and there is no truth in the same. The title will be announced at an appropriate time later.

Thank you!

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 20, 2020