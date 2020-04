వాషిం‍గ్టన్‌ ‌/ఢిల్లీ : అసాధారణ సమయాల్లో స్నేహితుల మధ్య మరింత సహకారం అవసరమని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ విషయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు భారత్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ మేలు మర్చిపోము. ఈ క్లిష్ట కాలంలో మీ బలమైన నాయకత్వం భారత దేశానికే కాదు, యావత్‌ మానవ జాతికి అవసరమని ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

(భారత ప్రజలకు ధన్యవాదాలు: ట్రంప్‌)

Extraordinary times require even closer cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten! Thank you Prime Minister @NarendraModi for your strong leadership in helping not just India, but humanity, in this fight!

మీరు చెప్పిన దానితో పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నా, ఇలాంటి సమయాలు స్నేహితులను మరింత దగ్గరగా చేస్తాయని ట్విటర్‌లో ట్రంప్‌కు మోదీ బదులిచ్చారు. ఇంతకు ముందుకంటే భారత్‌-అమెరికాల మధ్య సంబంధాలు బలంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. కొవిడ్‌-19పై యుద్దానికి మానవ జాతి చేస్తున్న పోరాటంలో సహాయపడటానికి భారత దేశం సాధ్యమైన ప్రతిదాన్ని చేస్తుందని తెలిపారు. కరోనాపై కలిసి జయిద్దామని పేర్కొన్నారు.

Fully agree with you President @realDonaldTrump. Times like these bring friends closer. The India-US partnership is stronger than ever.

India shall do everything possible to help humanity's fight against COVID-19.

We shall win this together. https://t.co/0U2xsZNexE

— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2020