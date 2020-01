చిలుక అరిచింది.. పోలీసులొచ్చారు! 

వాషింగ్టన్‌: చిలుకలకు మాటలు నేర్పిస్తే అవి బాగా నేర్చకోగలవని తెలిసిందే. అయితే, ఇలా మాటలు నేర్చుకున్న ఓ చిలుక ఏకంగా పోలీసులను పరుగులు పెట్టించింది. అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో నాలుగు రోజుల కిందట ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ ఇంటి నుంచి ఎవరో మహిళ ‘హెల్ప్‌... హెల్ప్‌..’అని అరుస్తున్నట్లు వినిపించడంతో పక్కింటాయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో వారు ఇంటికొచ్చారు. అరుపులు వినిపించిన ఇంటికెళ్లి ఆరాతీశారు. విషయం తెలుసుకొని, నవ్వుకొని వెనుదిరిగారు. ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే.. సాయం చేయమని అరిచింది ఓ చిలుక! దాని పేరు ర్యాంబో.

దాని యజమాని మొదట్లో ఆ చిలుకను పంజరంలో ఉంచి ‘హెల్ప్‌.. నన్ను బయటకు విడిచిపెట్టండి’అనే పదాలు నేర్పించాడు. కొన్నాళ్లకు దాన్ని పంజరం నుంచి స్వేచ్ఛగా విడిచిపెట్టాడు. కానీ, అది మాత్రం ఆ పదాలు మరిచిపోలేదు. దీంతో ఆ చిలుక అరుపులు విన్న పొరుగింటి వ్యక్తి ఎవరో మహిళా ప్రమాదంలో ఉందని అనుమానించి ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు రావడం దగ్గర నుంచి వాళ్లు వెళ్లేంత వరకు జరిగిన ఘటనంతా ఆ ఇంటి ముందున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది. ఆ వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పెట్టడంతో వైరల్‌గా మారింది.

Our Deputies in Lake Worth Beach came to the help of someone screaming for help. Hilarity ensued. https://t.co/6fO5n3OkxC

— PBSO (@PBCountySheriff) January 4, 2020