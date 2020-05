సాక్షి, ముంబై: దేశీయ అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) తన కస్టమర్లకు మరో వెసులుబాటును కల్పించింది. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తితో ఇబ్బందులు పడుతున్న అన్నదాతలకు భారీ ఊరట కల్పించనుంది. యోనో కృషి యాప్ ద్వారా వ్యవసాయదారులకు గోల్డ్ లోన్ సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. కరోనా వైరస్ సంక్షోభం, లాక్ డౌన్ సమయంలో అన్ని నిబంధనలను పాటిస్తూ కూడా నిరంతరాయంగా తమ కస్టమర్లకు సేవలందిస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఇలాంటి రుణాలను 5 లక్షలకు పైగా చెల్లిచినట్టు తెలిపింది.

దీంతోపాటు తన వినియోగదారులకు ప్రిఅప్రూవ్డ్ లోన్‌ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు ఎస్‌బీఐ తన అధికారిక ట్విటర్లో వివరాలను పోస్ట్ చేసింది. కరోనా కల్లోలంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నవారికి భారీ ఊరటనిచ్చింది. అలాగే లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఆరోగ్యం అత్యసవర సమయంలో ఇబ్బంది పడకుండా కేవలం నాలుగు క్లిక్స్ ద్వారా రూ. 5 లక్షల వరకు ప్రిఅప్రూవ్డ్ పెర్సనల్ రుణాలను సొంతం చేసుకోవాలంటూ ఒక వీడియోను షేర్ చేసింది.

Unlock the value of your gold and fulfill the financial needs for agricultural activities. Follow these 4 steps and avail Agricultural Gold Loan through YONO Krishi. Download now: https://t.co/UaI8IqyqlN#SBIForFarmers #YONOKrishi #YONOSBI #SBI pic.twitter.com/erlzs7lrI9

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 3, 2020