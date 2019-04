ఆనంద్‌ మహీంద్ర ‘చెప్పు’ తో కొట్టారు..అదరహో

సాక్షి, ముంబై: సెల్‌ఫోన్‌ వాడకం..రేడియేషన్‌ ప్రభావం, క్యాన్సర్‌​ లాంటి వివిధ ప్రాణాంతక రోగాలు.. ఇలా ఎన్నిచెప్పినా మనం సెల్‌ ఫోన్‌కు మరింతగా బానిసలవుతూనే ఉన్నాం. యావత్‌ ప్రపంచానికి కనిపించని శత్రవుగా పరిణమించిన స్మార్ట్‌ఫోన్ల వాడకంపై కనీసం మనల్ని మనం నియంత్రించుకునే ప్రయత్నం ఎంతమంది చేస్తున్నాం అనేది సందేహాస్పదమే. ఈ నేపథ్యంలోనే పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్ర మరో అద్భుతమైన సందేశాన్ని ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

ట్విటర్‌లో యాక్టివ్‌గా ఉండే మహీంద్రా కంపెనీ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా వాట్సప్‌ వండర్‌బాక్స్ హాష్‌టాగ్‌తో షేర్ చేసిన ఓ ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సెల్‌ఫోన్‌కు ఏ కవర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనే దానిపై షేర్ చేసిన పోస్ట్ అన్నమాట. చెప్పులను పోలి ఉన్న కవర్లు అయితే సెల్‌ఫోన్లకు కరెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయంటూ వ్యంగ్యంగా ఉన్న ఫోటోలను ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు ఎక్కువ సేపు ఉపయోగిస్తే మనకు మనం ఆ చెప్పులతో కొట్టుకున్నట్టేనట. అన్నట్టు ఈ ఫోటోను జనవరిలో పోస్ట్ చేసినప్పటికీ.. మళ్లీ ఇపుడు చక్కర్లు కొడుతోంది.

These are the perfect covers for cellphones. Should prevent overuse since we’ll effectively be ‘slipper-slapping’ ourselves every time we use them...#whatsappwonderbox pic.twitter.com/gpIgzbymFx

— anand mahindra (@anandmahindra) January 27, 2019