టీఎస్‌ఆర్టీసీ ఉగాది ఆఫర్‌.. వారికి ఆరోజు బస్సు ప్రయాణం ఉచితం

Mar 31, 2022, 18:04 IST
TSRTC MD VC Sajjanar Announces Ugadi Offer For Old Age People - Sakshi

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రయాణికులకు టీఎస్‌ఆర్టీసీ ఉగాది ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. ఏప్రిల్‌​ 2న తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 ఏళ్లకు పైబడిన సీనియర్‌ సిటిజనులకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నట్లు టీఎస్‌ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ సజ్జనార్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. కేవలం ఏప్రిల్‌ రెండో తేదీ ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. బస్సుల్లో ప్రయాణించేటపుడు తమ దగ్గర ఉన్న గుర్తింపు కార్డును (65 ఏళ్లు దాటినట్లు) కండక్టర్‌కు చూపించి ఈ ఆఫర్‌ను వినియోగించుకోవచ్చు.

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