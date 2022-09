ఎమ్మెల్సీ కవితకు కరోనా పాజిటివ్‌..

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కరోనా బారినపడ్డారు. గత రెండు ‌మూడు రోజులుగా స్వల్ప దగ్గుతో బాధపడుతున్న కవిత.. పరీక్షలు నిర్వహించగా కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్థారణ అయ్యింది. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా తనను‌ కలిసిన వారు పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ఆమె సూచించారు. కొన్ని రోజుల పాటు హోం ‌ఐసోలేషన్‌లో ఉండనున్నట్లు ఎమ్మెల్సీ కవిత ట్వీట్‌ చేశారు.

After developing flu like symptoms, I got my self tested for COVID-19 and my reports are positive.

I request everybody who has come in contact with me in last 48 hours to kindly isolate and get yourself tested, if you develop any symptoms.

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) September 12, 2022