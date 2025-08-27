 డ్రగ్స్ కలకలంపై మహీంద్రా వర్సిటీ వీసీ సీరియస్‌ | Mahindra University Responds to Drug Scandal | VC Stresses on Discipline and Safety | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డ్రగ్స్ కలకలంపై మహీంద్రా వర్సిటీ వీసీ సీరియస్‌

Aug 27 2025 2:26 PM | Updated on Aug 27 2025 2:44 PM

Mahindra University VC Reacts On EAGLE Raids In Campus

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బాచుపల్లి మహీంద్ర యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. వర్సిటీ విద్యార్థుల నుంచి కిలోకిపైగా గంజాయి, 47 గ్రాముల ఓజీ కుష్‌ డ్రగ్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు 50 మందిని విచారించింది ఈగల్ టీం. ఈ కేసులో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్‌నూ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఈ పరిణామంపై యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డా. యజులు మెదురి తాజాగా స్పందించారు.

మహేంద్రా యూనివర్సిటీలో క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, చట్టాలను గౌరవించే విధంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటిస్తామని తెలిపారాయన. ఇటీవల నగరవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మత్తు పదార్థాలకు సంబంధించిన దర్యాప్తులో కొంతమంది విద్యార్థుల పేర్లు రావడం పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నామన్నారు. ‘‘మత్తు పదార్థాల వినియోగం, పంపిణీ చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నాం. మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే లేదా విద్యార్థుల శ్రేయస్సును హానిచేసే ఏ చర్యలనైనా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. నియమాలను ఉల్లంఘించిన వారు దోషులుగా తేలితే, విశ్వవిద్యాలయ నిబంధనలు, చట్టప్రకారం కఠినమైన శిక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

ప్రతి విద్యార్థి అభివృద్ధి చెందేలా సురక్షితమైన, నిబద్ధతతో కూడిన క్యాంపస్ వాతావరణాన్ని కొనసాగించేందుకు మేము కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ఒక ఉన్నత విద్యాసంస్థగా మత్తు పదార్థాల వినియోగం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు, చట్టపరమైన బాధ్యతలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించే విధానాలు, కార్యక్రమాలను మరింత బలోపేతం చేస్తామని తెలిపారు. విద్యార్థులు బాధ్యతాయుత నిర్ణయాలు తీసుకుని, మహేంద్రా యూనివర్సిటీ విలువలను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారాయన.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సినిమా స్టార్స్ వినాయక చవితి పండగ-2025 (ఫొటోలు)
photo 2

వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

యాంకర్ లాస్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

వినాయక చవితి పూజకుపయోగించే పత్రి పేర్లు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసా?
photo 5

ఫ్రెండ్స్‌తో థాయిలాండ్ వెళ్లిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
10 Workers Stuck in Flood Waters At Kamareddy 1
Video_icon

Kamareddy Incident: జలదిగ్బంధంలో కార్మికులు

Another Train Theft in Palnadu District 2
Video_icon

పల్నాడు జిల్లా నడికుడి రైల్వే జంక్షన్ వద్ద దోపిడి
Onion Prices Fall in Kurnool 3
Video_icon

భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి ధరలు .. క్వింటాకు ..!
Road Accident on National Highway 44 in Medak 4
Video_icon

మెదక్ జిల్లా నార్సింగిలో రోడ్డు ప్రమాదం
YS Jagan Attend Ganapati Pooja in Tadepalli 5
Video_icon

Tadepalli: గణపతి పూజలో వైఎస్ జగన్
Advertisement
 