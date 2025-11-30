 నేను బతికే ఉన్నా మహాప్రభో | sadarem certificate incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేను బతికే ఉన్నా మహాప్రభో

Nov 30 2025 11:12 AM | Updated on Nov 30 2025 11:12 AM

sadarem certificate incident

సదరమ్‌ స్టేటస్‌లో ‘డెత్‌’అని రావడంతో ఆందోళన  

ఖమ్మం జిల్లా: ఓ దివ్యాంగుడు జీవించే ఉన్నా సదరమ్‌ సర్టిఫికెట్ ఆన్‌లైన్‌ స్టేటస్‌లో మాత్రం ‘డెత్‌.. ద పర్సన్‌ ఈజ్‌ నాట్‌ అలైవ్‌’అని చూపిస్తుండడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. కారేపల్లి మండలం భాగ్యనగర్‌తండాకు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు, దివ్యాంగుడైన జర్పుల వీరన్న ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలం ఉప్పేడు ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల లో ఎస్‌జీటీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. 2022లో దివ్యాంగుల కోటాలో ఉద్యో గం పొందగా, ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు యూడీఐడీ కార్డు జారీకి చర్యలు చేపట్టింది. ఈమేరకు ఆయన ఆన్‌లైన్‌ సెంటర్‌కు వెళ్లిపాత సద రమ్‌ సరి్టఫికెట్‌ నంబర్‌ నమోదు చేస్తే చనిపోయినట్లుగా ఉండడంతో అవాక్కయ్యాడు. దివ్యాంగుల కోటాలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందిన తన వివరాలు తప్పుగా నమోదు కావడంతో పరిస్థితి ఏమిటని వాపోతూ ఈ నెల 17న కలెక్టరేట్‌ ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇకనైనా అధికారులు స్పందించి వివరాలు సరిచేయించాలని వీరన్న కోరుతున్నాడు.

 

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
      photo 2

      వణికిస్తున్న ‘దిత్వా’ తుపాను (ఫొటోలు)
      photo 3

      'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియం షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు)
      photo 4

      'సకుటుంబానాం' మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
      photo 5

      ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అదరగొట్టిన మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains In Andhra Pradesh 1
      Video_icon

      వాయువేగంతో ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న తుఫాను
      Central Government Praises YS Jagan Ruling 2
      Video_icon

      జగన్ పాలనే బెటర్.. తేల్చి చెప్పిన కేంద్రం
      Granite Workers Protest Against AMR Check Post 3
      Video_icon

      చెక్ పోస్ట్ అడ్డగోలు దోపిడీ.. చుక్కలు చూపించిన జనం
      Fire Accident In Kondagattu Telangana 4
      Video_icon

      కొండగట్టులో అగ్ని ప్రమాదం.. షార్ట్ సర్క్యూట్ తో చెలరేగిన మంటలు
      Fire Accident In Apartment At Tigri Extension Delhi 5
      Video_icon

      ఢిల్లీలోని టిగ్రి ఎక్స్ టెన్షన్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
      Advertisement
       