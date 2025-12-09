Live Updates
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ డే-2 అప్డేట్స్
సమ్మిట్కు హాజురైన అనిల్ కుంబ్లే
- సమ్మిట్కు హాజురైన మాజీ క్రికెటర్ అనిల్ కుంబ్లే
- కాసేపట్లో గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం.
Anil kumble arrives on Day 2 of Telangana Rising Global Summit.@anilkumble1074 #TelanganaRising2047 #TelanganaRisingGlobalSummit pic.twitter.com/ISDBgaTD3D
— TelanganaRisingGlobalSummit (@GlobalSummitTG) December 9, 2025
నేడు ఐటీ ,ఫిల్మ్ , ఫార్మా రంగ కంపెనీలతో ఎంవోయు
- ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు వివిధ అంశాలపై జరగనున్న ప్యానెల్ డిస్కషన్స్
- తొలిరోజు 2.43 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంఓయూ
- నేడు అజయ్ దేవగన్ తో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు కు ఎంఓయూ చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం.
- నేడు ఐటీ ,ఫిల్మ్ , ఫార్మా రంగ కంపెనీ లతో ఎంవోయు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం.
- సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలంగాణ విజన్ డాంక్యూమెంట్ ను విడుదల చేయనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.
- 7 గంటలకు డ్రోన్ షో...తెలంగాణ అభివృద్ధి , సాంస్కృతిని డ్రోన్ షో లో చూపించనున్న ప్రభుత్వం.
రెండవ రోజు కొనసాగనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్
రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి దాదాపు 20 సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
ఎడ్యుకేషన్, పవర్, టూరిజం, లైఫ్ సైన్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, AI తో పాటు వివిధ రంగాల పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుపుతారు. పలు సంస్థలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు.
ఉదయం 9.30కు ఎంసీహెచ్ఆర్డీ నుంచి హెలికాప్టర్లో సీఎం ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటారు.
ఉదయం 10 గంటలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టరేట్లలో నెలకొల్పిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలను గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేదిక నుంచి వర్చువల్గా ఆవిష్కరిస్తారు.
సాయంత్రం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అధినేత ఆనంద్ మహీంద్రాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమవుతారు. గ్రీన్ వెహికిల్స్, రూరల్ ఎంటర్ప్రైజ్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల చర్చిస్తారు.
సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరిస్తారు.
రాత్రి 7 గంటలకు డ్రోన్ షో. ఫైర్ వర్క్స్తో Telangana is Rising – Come, Join the Rise థీమ్ ప్రదర్శనతో ముగింపు వేడుక నిర్వహిస్తారు.