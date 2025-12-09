 తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ డే-2 అప్‌డేట్స్‌ | Telangana Rising Global Summit 2025 Day 2 Updates | Sakshi
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ డే-2 అప్‌డేట్స్‌

సమ్మిట్‌కు హాజురైన అనిల్‌ కుంబ్లే

  • సమ్మిట్‌కు హాజురైన మాజీ క్రికెటర్‌ అనిల్‌ కుంబ్లే
  • కాసేపట్లో గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ ప్రారంభం. 
2025-12-09 09:28:15

నేడు ఐటీ ,ఫిల్మ్ , ఫార్మా రంగ కంపెనీలతో ఎంవోయు

  • ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు వివిధ అంశాలపై జరగనున్న ప్యానెల్ డిస్కషన్స్
  • తొలిరోజు 2.43 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంఓయూ
  • నేడు అజయ్ దేవగన్ తో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు కు ఎంఓయూ చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం.
  • నేడు ఐటీ ,ఫిల్మ్ , ఫార్మా రంగ కంపెనీ లతో ఎంవోయు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం.
  • సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలంగాణ విజన్ డాంక్యూమెంట్ ను విడుదల చేయనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.
  • 7 గంటలకు డ్రోన్ షో...తెలంగాణ అభివృద్ధి , సాంస్కృతిని డ్రోన్ షో లో చూపించనున్న ప్రభుత్వం.
2025-12-09 09:28:15

రెండవ రోజు కొనసాగనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్

  • రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమ్మిట్‌లో ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్​ రెడ్డి దాదాపు 20 సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.

  • ఎడ్యుకేషన్​, పవర్​, టూరిజం,  లైఫ్ సైన్స్,  ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, AI తో పాటు వివిధ రంగాల  పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుపుతారు.  పలు సంస్థలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు.

  • ఉదయం 9.30కు ఎంసీహెచ్​ఆర్​డీ నుంచి హెలికాప్టర్​లో సీఎం  ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటారు.

  • ఉదయం 10 గంటలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టరేట్లలో నెలకొల్పిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలను గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ వేదిక నుంచి వర్చువల్​గా ఆవిష్కరిస్తారు.

  • సాయంత్రం మహీంద్రా అండ్​ మహీంద్రా అధినేత ఆనంద్ మహీంద్రాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమవుతారు.  గ్రీన్ వెహికిల్స్​, రూరల్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల చర్చిస్తారు.

  • సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​ డాక్యుమెంట్​ను ఆవిష్కరిస్తారు.

  • రాత్రి 7 గంటలకు డ్రోన్ షో. ఫైర్ వర్క్స్​తో Telangana is Rising – Come, Join the Rise  థీమ్‌ ప్రదర్శనతో ముగింపు వేడుక నిర్వహిస్తారు.

2025-12-09 09:24:34
