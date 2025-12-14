 రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం | Telangana panchayat elections 2025 dec 14th Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం

రెండో విడతలో... 

  • మొత్తం మండలాలు నోటిఫై: 193 
  • గ్రామ పంచాయతీలు నోటిఫై: 4,333 
  • వార్డులు నోటిఫై: 38,350 
  • పోలింగ్‌ స్టేషన్లు: 38,337 
  • రెండోదశలో ఓటర్ల సంఖ్య: 57,22,665 
  • పురుషులు: 27,96,006 
  • మహిళలు: 29,26,306 
  • ఇతరులు: 153 
  • పోలింగ్‌ జరగనున్న పంచాయతీలు: 3,911 
  • పోలింగ్‌ జరిగే వార్డులు: 22,917 
  • సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు: 12,782 
  • వార్డ్‌ మెంబర్‌ అభ్యర్థులు: 71,071 
  • ఆర్వోలు నియామకం: 30,661 
  • పోలింగ్‌ సిబ్బంది: 93,905 
  • మైక్రో ఆబ్జర్వర్లు: 2,489 (మూడు దశల ఎన్నికలకు) వెబ్‌కాస్టింగ్‌ కోసం గుర్తించిన పోలింగ్‌ స్టేషన్లు: 3,769 
  • బ్యాలెట్‌ బాక్సులు అందుబాటులో: 46,026 
     
2025-12-14 07:05:33

ఒక్కో సర్పంచ్‌ స్థానానికి సగటున 3–4 పోటీ 

  • రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఒక్కో సర్పంచ్‌ పదవికి సగటున ముగ్గురు, నలుగురు బరిలో నిలవగా, వార్డు సభ్యస్థానాలకు సగటున ఇద్దరు, ముగ్గురు పోటీపడుతున్నారు.
  • మరోవైపు రెండోదశ ఎన్నికల వరకు రూ. 2.02 కోట్ల నగదు, రూ. 3.46 కోట్ల విలువైన మద్యం, రూ. 2.28 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్‌ సహా మొత్తంగా రూ. 8.59 కోట్ల విలువైన మొత్తాన్ని స్వా«దీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్‌ఈసీ వెల్లడించింది. మొత్తం 3,675 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేసి ముందుజాగ్రత్తగా 33,262 మందిని బైండోవర్‌ చేశామని తెలిపింది.  
2025-12-14 07:03:25

తెలంగాణలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రారంభం

  • తెలంగాణలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికప్రారంభం
  • ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్‌
  • 3,911 సర్పంచ్‌ పదవులకు పోటీలో 12,782 మంది అభ్యర్థులు
  • 29,917 వార్డులకు బరిలో నిలిచిన 71,071 మంది అభ్యర్థులు
  • ఇప్పటికే 415 సర్పంచ్‌ స్థానాలు, 8,307 వార్డులు ఏకగ్రీవం
  • ఓటింగ్‌ పూర్తయ్యాక కౌంటింగ్‌.. విజేతల ప్రకటన
2025-12-14 07:01:32
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 2

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)
photo 3

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)
photo 4

రజనీకాంత్ బర్త్ డే.. వింటేజ్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన సుమలత (ఫొటోలు)
photo 5

గ్లామరస్ మెరుపు తీగలా యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)

Video

View all
Elephant Disposes To Police Man In kukke Video Goes Viral 1
Video_icon

‘మధ్యలో ఏంటి బాసూ’ గజరాజుకు కోపం వచ్చింది
YSRCP Ambati Rambabu Fires On TDP Pemmasani Chandrasekhar 2
Video_icon

ఆరు నూరు కాదు.. నూరు ఆరు కాదు.. పెమ్మసానికి అంబటి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Telangana Panchayat Elections 2025 3
Video_icon

సర్పంచ్ అభ్యర్థుల పరేషాన్
Actress Yamini Bhaskar About Her Movie Chances 4
Video_icon

ఇకపై మంచి పాత్రలు చేస్తా
Be Careful On Eating Tomato Sauce In Hotel 5
Video_icon

హోటల్ లో టమాటా సాస్ తింటున్నారా జాగ్రత్త!
Advertisement
 