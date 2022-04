హైదరాబాద్‌: భోలక్‌పూర్‌ ఎంఐఎం కార్పొరేటర్‌ మొహ్మద్ గౌసుద్దీన్ ప్రవర్తనపై మంత్రి కేటీఆర్‌ సీరియస్‌ అయ్యారు. పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు, వాళ్లతో దురుసుగా వ్యవహరించినందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీని కేటీఆర్‌ బుధవారం కోరారు.

భోలక్‌పూర్‌ కార్పొరేటర్‌ ‘నెల రోజులు కనిపించొద్దంటూ..’ పోలీసులకు వార్నింగ్‌ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అయ్యింది కూడా. ఈ మేరకు విషయాన్ని ట్విటర్‌లో కేటీఆర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా.. ఆయన స్పందించారు.

Request @TelanganaDGP Garu to take stern action against the individuals who obstructed police officers on duty

No such nonsense should be tolerated in Telangana irrespective of political affiliations https://t.co/zLbxa8WZW2

