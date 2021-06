సౌథాంప్ట‌న్‌: ప్రపంచ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌కు వరుణుడి ఆటంకం తప్పదని వాతావరణ శాఖ చేసిన హెచ్చరికలే నిజమయ్యాయి. భారత్‌, న్యూజిలాండ్ జట్ల మ‌ధ్య భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రారంభంకావాల్సిన మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా ఆలస్యంగా మొదలుకానుంది. మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే మొదలైన వర్షం టాస్‌ సమయానికి మరింత తీవ్రరూపం దాల్చడంతో పరిస్థితిని సమీక్షించిన అంపైర్లు తొలి సెషన్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Update: Unfortunately there will be no play in the first session on Day 1 of the ICC World Test Championship final. #WTC21

