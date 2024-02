అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైన మహిళల ఐపీఎల్‌.. సందడి చేసిన షారుక్‌ ఖాన్‌

మహిళల ఐపీఎల్‌ (WPL) 2024 సీజన్‌ బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 23) అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. లీగ్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌కు ముందు జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్‌ టాప్‌ స్టార్స్‌ షారుక్‌ ఖాన్‌, కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌, సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర, షాహిద్‌ కపూర్‌, వరుణ్‌ ధావన్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ సందడి చేశారు.

SOUND ON 😍 𝙎𝙝𝙖𝙝 𝙍𝙪𝙠𝙝 𝙆𝙝𝙖𝙣 👑 showcases his aura at the #TATAWPL Opening Ceremony 🤩🤩 @iamsrk pic.twitter.com/WLjSmCxVXL

వీరిలో షారుక్‌ ఖాన్‌ నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్శనగా నిలిచింది. షారుక్‌ ఐదు ఫ్రాంచైజీల కెప్టెన్లతో కలియదిరుగుతూ వారితో స్పెప్పులు వేయించి ఫోటోలకు పోజులిచ్చాడు.

Bengaluru erupts with joy to welcome Shahid Kapoor to the #TATAWPL Opening Ceremony 😃🙌@shahidkapoor pic.twitter.com/C2LckHvV2D

