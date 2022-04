Alyssa Healy Won Player Of Womens ODI WC 2022: మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2022 ఫైనల్లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌పై ఆస్ట్రేలియా 71 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, 7వ సారి జగజ్జేతగా అవతరించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి ప్రత్యర్ధి ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. ఓపెనర్‌ అలీసా హీలీ (138 బంతుల్లో 170; 26 ఫోర్లు) భారీ శతకంతో విధ్వంసం సృష్టించడంతో నిర్ణీత 50 ఓవర్లల్లో 5 వికెట్ల నష్టానికి 356 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. హీలీకి జతగా మరో ఓపెనర్‌ రేచల్‌ హేన్స్‌ (68), వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ మూనీ (62) హాఫ్‌ సెంచరీలతో రాణించారు. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో ష్రబ్‌సోల్‌ 3, ఎక్లెస్టోన్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

అనంతరం కొండంత లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్‌.. నతాలీ స్కీవర్‌ (121 బంతుల్లో 148 నాటౌట్‌; 15 ఫోర్లు, సిక్స్‌) ఒంటరిపోరాటం చేసినప్పటికీ విజయతీరాలకు చేరలేకపోయింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లు అలానా కింగ్‌ (3/64), జెస్‌ జోనాస్సెన్‌ (3/57), మెగాన్‌ షట్‌ (2/42) ధాటికి 43.4 ఓవర్లల్లో 285 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఆలౌటైంది. ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో నతాలీ మినహా మరే ఇతర బ్యాటర్‌ కనీసం 30 పరుగులు కూడా చేయలేకపోయారు. ఈ మ్యాచ్‌లో భారీ శతకంతో పాటు వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన సెమీస్‌లోనూ శతకం (129) బాదిన అలీసా హీలీకి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డుతో పాటు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌ అవార్డు కూడా లభించింది.

Alyssa Healy gives another master class in a World Cup final. 170 runs from 138 balls as Australia fly high @cricketworldcup #CWC22 #Final #TeamAustralia pic.twitter.com/ZcXNrvLMDY

కాగా, 2022 ప్రపంచకప్‌లో 9 మ్యాచ్‌ల్లో 56.56 సగటున 2 సెంచరీలు, 2 హాఫసెంచరీల సాయంతో 509 పరుగులు చేసిన ఆసీస్ వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌ అలీసా హీలీ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌ అవార్డుతో పాటు మరో రికార్డును కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంది. వన్డే, టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్స్‌లో ప్లేయర్‌ ఆప్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న ఏకైక మహిళా క్రికెటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించింది.

🔥 Player of the Match of #T20WorldCup 2020 Final

🔥 Player of the Match of #CWC22 Final

Champion, @ahealy77 👑 pic.twitter.com/TxvRbbffDy

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) April 3, 2022