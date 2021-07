Wimbledon 2021: బాలుర టైటిల్‌ నెగ్గిన సమీర్‌ బెనర్జీ 

లండన్‌: వింబుల్డన్‌ 2021లో ఇండో అమెరికన్‌ సమీర్‌ బెనర్జీ సంచలనం సృష్టించాడు. ఆల్‌ ఇంగ్లండ్‌ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ పోటీల్లో బాలుర విభాగంలో పోటీ పడ్డ సమీర్‌ బెనర్జీ (17) తుదిపోరులో అమెరికాకు చెందిన విక్టర్‌ లిలోవ్‌పై 7-5, 6-3 తేడాతో విజయం సాధించాడు. జూనియర్‌ గ్రాండ్‌స్లామ్‌లో పోటీ పడ్డ రెండోసారే సమీర్‌.. ఈ ఘనత సాధించాడు. అన్‌సీడెడ్‌గా బరిలోకి దిగి విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్న సమీర్‌పై సర్వత్రా ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. రానున్న కాలంలో పురుషుల టెన్నిస్‌ను ఏలుతాడంటూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కామెంట్ల వర్షం కురుస్తోంది.

A future men's champion?



Samir Banerjee might well be a name you become more familiar with in the future#Wimbledon pic.twitter.com/byAEBwBrSp

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021