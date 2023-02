టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో వెస్టిండీస్‌ యువ ఓపెనర్‌ తేజ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌, తన తండ్రి శివ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌తో కలిసి ఎవరికీ సాధ్యంకాని ఓ అరుదైన ఫీట్‌ను సాధించాడు. ఈ క్రమంలో తేజ్‌నరైన్‌ తన తండ్రిని కూడా వెనక్కునెట్టాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో తేజ్‌నరైన్‌ అజేయ డబుల్‌ సెంచరీ (467 బంతుల్లో 207 నాటౌట్‌; 16 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సాధించి, తన జట్టును పటిష్ట స్థితిలో ఉంచాడు.

The moment Tagenarine Chanderpaul complete his maiden double hundred in Test cricket - The future of West Indies cricket.pic.twitter.com/2ZRmKZ7ZUV

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 6, 2023