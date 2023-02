వెస్టిండీస్‌ యువ క్రికెటర్‌ టగెనరైన్‌ చంద్రపాల్‌ తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకున్నాడు. కెరీర్‌లో మూడో మ్యాచ్‌లోనే సెంచరీ చేసి తండ్రి శివ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌ను పుత్రోత్సాహంతో పరవశించేలా చేశాడు. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో సెంచరీ బాదిన టగెనరైన్‌.. తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నాడు. బ్యాటింగ్‌ శైలితో పాటు హావభావలు సైతం తండ్రిలాగే ప్రదర్శించే టగెనరైన్‌.. సుదీర్ఘ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడటంలోనూ, పరుగులు సాధించడంలోనూ తండ్రికి సరిసాటి అనిపించుకుంటున్నాడు.

A maiden Test ton for Tagenarine Chanderpaul as the Windies openers put on a double century stand 🙌



