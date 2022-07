స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న సిరీస్‌లో వెస్టిండీస్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుంది. రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ను 2-0తో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసిన ఆ జట్టు.. 3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లోనూ హవా కొనసాగిస్తుంది. వర్షం కారణంగా తొలి మ్యాచ్‌ ఫలితం తేలకుండానే ముగియగా.. ఆదివారం జరిగిన రెండో టీ20లో కరీబియన్‌ జట్టు 35 పరుగుల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌ను మట్టికరిపించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన విండీస్‌ జట్టు.. రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ (28 బంతుల్లో 61 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ సాయంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 193 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. పావెల్‌ సహా బ్రాండన్‌ కింగ్‌ (43 బంతుల్లో 57; 7 ఫోర్లు, సిక్స్‌), కెప్టెన్‌ పూరన్‌ (30 బంతుల్లో 34; 3 ఫోర్లు, సిక్స్‌) రాణించారు.

