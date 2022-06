గతేడాది ఇంగ్లండ్‌ పర్యటనలో మిగిలిపోయిన టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడేందుకు టీమిండియా ఇదివరకే లండన్‌కు బయల్దేరిన విషయం తెలిసిందే. వ్యక్తిగత కారణాల చేత అప్పుడు జట్టుతో పాటు వెళ్లని కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ తాజాగా లండన్‌లో ల్యాండయ్యాడు. జులై 1 నుంచి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో టీమిండియా ఆటగాళ్లంతా ప్రాక్టీస్‌ మొదలుపెట్టగా.. రోహిత్‌, కోహ్లిలు మాత్రం షాపింగ్‌ చేస్తూ లండన్‌ వీధుల్లో చక్కర్లు కొడుతూ కనిపించారు.

A lucky day for this fan as he got to meet both Virat Kohli and Rohit Sharma. pic.twitter.com/DN5B2ZSYuJ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 19, 2022