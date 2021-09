టోక్యో: పారాలింపిక్స్‌లో భాగంగా శుక్రవారం జరిగిన 200 మీట‌ర్ల పరుగు పందెంలో రన్నింగ్‌ ట్రాక్‌పై ఓ అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. ఓ అంధ అథ్లెట్‌కు ఆమె గైడ్‌ రన్నింగ్‌ ట్రాక్‌పైనే ప్రమోజ్‌ చేసి ఆమెతో సహా అందరిని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కేప్ వ‌ర్డే దేశానికి చెందిన స్ప్రింట‌ర్ క్యూలా నిద్రేయి పెరీరా సెమెడో.. సెమీ ఫైన‌ల్లోనే ఇంటిదారి పట్టింది. అయితే ఆమె ఏమాత్రం నిరాశపడలేదు. ఎందుకంటే.. ఆమెకు మెడ‌ల్ కంటే గొప్ప బహుమతి లభించింది. దీంతో ఆమె స్వర్ణం గెలిచినంతగా ఉబ్బితబ్బిబిపోయింది.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb

— SABC Sport (@SPORTATSABC) September 2, 2021