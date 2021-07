న్యూఢిల్లీ: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ 49 కేజీల విభాగంలో భారత్‌కు చెందిన మీరాబాయి చాను రజత పతకం సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ మహిళల విభాగంలో కరణం మల్లీశ్వరీ తర్వాత పతకం సాధించిన రెండో మహిళగా మీరాబాయి రికార్డులకెక్కారు. ఒలింపిక్స్‌ ప్రారంభమైన రెండో రోజే దేశానికి పతకాన్ని సాధించిపెట్టిన ఆమెపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తూనే ఉంది. తాజాగా స్వదేశానికి చేరుకున్న మీరాబాయికి ఘన స్వాగతం లభించింది. ఈ నేపథ్యంలో మీరాబాయి చానును అనుకరిస్తూ వెయిట్‌లిఫ్టర్‌ సతీష్‌ శివలింగం కూతురు చేసిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

49 కేజీల విభాగంలో రజతం గెలిచిన మీరాబాయిని టీవీలో చూస్తూ అచ్చం ఆమెను దింపేసింది. మీరాబాయి వెయిట్‌ లిఫ్ట్‌ చేసిన వీడియోనూ చూస్తూ ఆ చిన్నారి కూడా తన ముందు ఒక వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ను సిద్దం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అచ్చం ఆమెలానే వెయిట్‌ ఎత్తిన చిన్నారి తన హావభావాలతో మెప్పించింది. అనంతరం మెడల్‌ ప్రెజంటేషన్‌లో భాగంగా చాను మెడల్‌ ధరించినట్టుగానే చిన్నారి కూడా తన మెడలో ఒక మెడల్‌ వేసుకొని ముసిముసిగా నవ్వింది.

ఈ వీడియోను వెయిట్‌లిఫ్టర్‌ సతీష్‌ శివలింగమ్‌ స్వయంగా తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేయగా.. మీరాబాయి చాను స్పందించడం విశేషం. ''ఈ చిన్నారి భలేగా చేసింది... సో క్యూట్‌.. జస్ట్‌ లవ్‌ దిస్‌'' అంటూ క్యాప్షన్‌ జత చేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు.. '' నువ్వు సూపర్‌ రా చిన్నారి.. మాకు మరో మీరాబాయ్‌ చాను దొరికేసింది.. బుల్లి మీరాబాయి అదరగొట్టేసింది..'' అంటూ కామెంట్లు చేశారు.

So cute. Just love this. https://t.co/IGBHIfDrEk

— Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) July 26, 2021