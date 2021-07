టేబుల్ టెన్నిస్ లో శరత్‌ కమల్‌ విజయం

టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో టేబుల్ టెన్నిస్ విభాగంలో అచంత్ శరత్ కమల్ రెండో రౌండ్‌లో 4-2తో పోర్చుగల్‌కు చెందిన టియాగోను ఓడించి మూడో రౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు. ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్‌లో శరత్ 2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6, 11-9తో విజయం సాధించాడు.

ఒలింపిక్స్‌లో భారత మరో కేటగిరీపై ఆశలు పెంచుతోంది. నాలుగో రోజైన సోమవారం ఫెన్సింగ్‌(‍కత్తిసాము’, ఆర్చరీలో జయకేతనం ఎగరేసింది. చెన్నైకి చెందిన భవానీ(2) ఫెన్సింగ్‌లో శుభారంభం చేయగా, మరోవైపు మెన్స్‌ ఆర్చరీ టీం విభాగంలో భారత్‌ క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. మరో వైపు టేబుల్ టెన్నిస్ రెండో రౌండ్‌లో అచంత్ శరత్ కమల్ విజయం సాధించి మూడో రౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు.

చరిత్ర సృష్టించిన భవానీ

ఇండియన్‌ ఫెన్సర్‌ భవానీ చరిత్ర సృష్టించింది. సోమవారం ట్యూనిషియా క్రీడాకారిణి నదియా బెన్‌ అజిజ్‌తో జరిగిన పోరులో 15-3తో విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఒలింపిక్స్‌ డెబ్యూలో కేవలం ఆరు నిమిషాల 14 సెకండ్లలోనే మ్యాచ్‌ ముగించడం విశేషం. దీంతో తర్వాతి రౌండ్‌కు వెళ్లింది. ఇదిలా ఉంటే ఇండియా నుంచి ఫెన్సింగ్‌ విభాగానికి అర్హత సాధించిన మొదటి క్రీడాకారిణి భవానీనే కావడం విశేషం. తర్వాతి రౌండ్‌లో వరల్డ్‌ 3 ర్యాంకర్‌, ఫ్రెంచ్‌ ఫెన్సర్‌ బ్రునెట్‌తో తలపడనుంది.

It's a great start for #TeamIndia today as @IamBhavaniDevi wins her first match 15-3 and advances to the Table of 32.

She will face French M. Brunet in the next match at 7:40 am (IST)

Let's send in our best wishes with #Cheer4India#Tokyo2020 pic.twitter.com/hC1fU9VCSu

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021