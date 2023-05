ఐసీసీ ఇవాళ (మే 2) విడుదల చేసిన ఎంఆర్‌ఎఫ్‌ వార్షిక టెస్ట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమిండియా నంబర్‌వన్ స్థానానికి ఎగబాకింది. రెండో ప్లేస్‌లో ఉండిన రోహిత్‌ సేన.. ఆస్ట్రేలియాను వెనక్కునెట్టి అగ్రపీఠాన్ని అధిరోహించింది. 15 నెలలుగా అగ్రపీఠంపై కర్చీఫ్‌ వేసుకుని కూర్చున్న ఆసీస్‌.. టీమిండియా దెబ్బకు కొండ దిగాల్సి వచ్చింది. వచ్చే నెలలో (జూన్‌ 7) జరుగనున్న వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌కు ముందు భారత్‌కు ఇది (టాప్‌ ర్యాంక్‌) మంచి బూస్టప్‌ ఇవ్వనుంది.

కాగా, వార్షిక ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్‌ (121), ఆస్ట్రేలియా (116) తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ (114), సౌతాఫ్రికా (104), న్యూజిలాండ్‌ (100), పాకిస్థాన్‌ (86), శ్రీలంక (84), వెస్టిండీస్‌ (76), బంగ్లాదేశ్‌ (45), జింబాబ్వే (32) వరుసగా 3 నుంచి 10 స్థానాల్లో నిలిచాయి.

🚨 New World No.1 🚨

India dethrone Australia in the annual update of the @MRFWorldwide ICC Men's Test Rankings ahead of the #WTC23 Final 👀

— ICC (@ICC) May 2, 2023