01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

01-11-2021

Afghanistan Beat Namibia By 62 Runs: టి20 ప్రపంచ కప్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌ జట్టు తన జోరును కనబరుస్తోంది. గత...

01-11-2021

31-10-2021

Team India Loss 2 Matches Consecutive After 22 Years ICC Tournies.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో టీమిండియా వైఫల్యం...

31-10-2021

Lowest Totals By Team India T20 World Cup.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా దారుణ ఆటతీరుతో...

31-10-2021

31-10-2021

Fans Troll Team India Batting Failure Vs NZ.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా...

31-10-2021

Shakib Al Hasan Ruled Out Of T20 World Cup 2021: టీ20 ప్రపంచ కప్-2021లో బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు...

31-10-2021

Rohit Sharma Dropped By Adam Milne.. టి20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ...

31-10-2021

Oct 31, 2021, 19:34 IST

Babar Azam Mother Was On Ventilator During India Pakistan Match: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో భాగంగా టీమిండియాతో మ్యాచ్‌...