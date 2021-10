19-10-2021

19-10-2021

19-10-2021

Asaduddin Owaisi Slams PM Modi Over India Vs Pakistan T20 World Cup Match: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో దాయాదుల...

19-10-2021

T20 World Cup 2021 IND vs PAK.. టి20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా టీమిండియా-పాకిస్తాన్‌ మధ్య అక్టోబర్‌ 24న జరగనున్న మ్యాచ్‌...

19-10-2021

19-10-2021

T20 WC 2021 India Vs Pakistan Rivalry.. టీమిండియా- పాకిస్తాన్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ అంటేనే హై వోల్టేజ్‌ టెన్షన్‌ ఉంటుంది....

19-10-2021

Oct 19, 2021, 17:14 IST

David Wiese Played For Two Nations In Consecutive World Cups: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాకు...