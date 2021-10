MS Dhoni Not Charging Anything For Serving As Team India Mentor: భారత టీ20 ప్రపంచకప్‌ జట్టుకు మెంటార్‌గా సేవలందించేందుకు గాను టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోని ఎలాంటి ఫీజులు తీసుకోవడం లేదని బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా మంగళవారం ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. తన సారధ్యంలో టీమిండియాను రెండుసార్లు జగజ్జేత(2007 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్‌)గా నిలిపిన మహేంద్రుడు.. భారత జట్టుకు సేవలందించడం తన బాధ్యతగా భావిస్తానని చెప్పాడని, అందుకుగాను ఎలాంటి ఫీజులు తీసుకోనని మెంటార్‌గా ఎన్నికైన నాడే స్పష్టం చేశాడని షా పేర్కొన్నాడు. దేశం కోసం ధోని కమిట్మెంట్‌ గొప్పదని షా ప్రశంసించాడు.

"MS Dhoni is not charging any honorarium for his services as the mentor of Indian team for the T20 World Cup," BCCI Secretary Jay Shah to ANI

